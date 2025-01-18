Düzce’de yağmur suyu hattı çalışmaları başladı

Düzce Belediyesi, altyapı yatırımlarıyla şehrin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından, Mergiç Mahallesi'nde 300 metrelik yağmur suyu hattı çalışması yürütülüyor. Hayvan Pazarı ve Mergiç yolu üzerinde gerçekleştirilen çalışma ile bölgedeki yağmur suyu birikintilerinin önüne geçilerek, vatandaşların güvenliğini sağlayacak ve mağduriyetini giderecek önlemler alınıyor.



Yağmur suyu altyapısının yenilenmesi, bölgede trafik güvenliğini artırırken, özellikle yağışlı günlerde meydana gelebilecek kazaların önlenmesine de katkı sağlayacak.

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