Tatvan’da karne sevinci

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle İstasyon İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenledi. Törene katılan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, öğrencilere karnelerini teslim ederek sevinçlerine ortak oldu. Kaymakam Demir, eğitimin toplumun geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekerek, öğrencilerden tatil dönemini hem dinlenerek hem de kendilerini geliştirerek değerlendirmelerini istedi. Kaymakam Demir, velilere ve öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre ilçede 119 okulda bin 723 öğretmen görev yaparken, toplam 25 bin 42 öğrencinin eğitim gördüğü bildirildi.