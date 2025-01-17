Manisa’da polisten kaçan şüpheliden uyuşturucu hap çıktı

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi'nde durumun şüphelendiği şahsı durdurmak istedi. Ekiplerden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu ara sokakta bekçilerinde yardımıyla yakalandı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında onlarca uyuşturucu hap çıktı.



Uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli, Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.