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Karayolunda can pazarı! Ters yönde seyir faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 23:04
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Karayolunda can pazarı! Ters yönde seyir faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara-Eskişehir yolunda ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara-Eskişehir karayolunda ters yönden ilerleyen bir otomobilin neden olduğu trafik kazası can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlandı. Karşı şeritte ilerleyen bir araç kamerasına yansıyan kaza da 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

TERS YÖNDE SEYİR FACİAYLA SONUÇLANDI!

TERS YÖNDE İLERLEYEN OTOMOBİL FACİAYA NEDEN OLDU
Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Ankara-Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ters yöne giren bir otomobil, karşı yönden seyreden başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu ve büyük bir maddi hasar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ters yönde seyreden otomobilin sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtirken diğer araçta bulunan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgilere henüz ulaşılamazken, polis soruşturmayı sürdürüyor.

Karayolunda can pazarı! Ters yönde seyir faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Kazaya neden olan sürücünün neden ters yöne girdiği ise araştırılıyor.

KAZA ANI KAMERADA
Facianın yaşandığı kaza anı ise çevredeki araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yönde ilerleyen otomobilin hızla diğer araçla çarpıştığı ve çarpışmanın ardından araçlardan birinin yoldan savrulduğu görülüyor.

Ters yönde seyir faciayla sonuçlandı!Ters yönde seyir faciayla sonuçlandı! TERS YÖNDE SEYİR FACİAYLA SONUÇLANDI!

Karayolunda can pazarı! Ters yönde seyir faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Karayolunda can pazarı! Ters yönde seyir faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı Karayolunda can pazarı! Ters yönde seyir faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı Karayolunda can pazarı! Ters yönde seyir faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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