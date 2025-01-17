Kamyonun yakıt tankından gümrük kaçağı 96 cep telefonu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisi sonrası Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önlem aldı. Ekipler, otoyolda takibe aldığı bir kamyonu, uygulama noktasında durdurdu. Şoför Cemal C.'nin indirildiği araçta arama yapan polis, yedek yakıt tankının içine gizlenmiş gümrük kaçağı 96 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan Cemal C., emniyetteki sorgusunda cep telefonlarından haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.