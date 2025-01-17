İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı

İstanbul'da günlerdir etkili olan yağış sonrası barajlara yaradı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50.49 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz Eylül ayında yüzde 50'nin altına düşen baraj doluluk oranları aylar sonra tekrar eski değerine dönmüş oldu. İstanbul'da son 15 günde artış ise yaklaşık yüzde 10 oldu.

İstanbul'da etkili olan yağışlardan en fazla doluluk oranına ulaşan ise Trakya bölgesindeki barajlar oldu. Daha önceden yüzde 5-6 doluluk oranına kadar gerileyen Kazandere Barajında bugün ki doluluk oranı yüzde 86.18, Papuçdere barajında ise yüzde 49.05 olarak ölçüldü. Istrancalar'da ise doluluk oranı yüzde 99.71 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM

Ömerli % 52.21, Darlık % 44.07, Elmalı %86.71, Terkos %56.03, Alibeyköy %37.25, B.Çekmece % 46.64, Sazlıdere % 40.68, Istrancalar % 99.71, Kazandere %86.18, Papuçdere %49.05.