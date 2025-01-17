İnegöl'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf K. (24) yönetimindeki 34 TM 7819 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.