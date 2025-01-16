Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için Neve Şalom Sinagogu'nda tören düzenlendi. Haleva'nın cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Ulus Sefarad Musevi Mezarlığı'na götürüldü.
İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni gerçekleştirildi.
Beyoğlu'ndaki sinagogta yapılan törene, Haleva'nın eşi Rejin Haleva ile çocuklarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı.
Törende konuşan Ersoy, Haleva'nın ömrünü hoşgörü, barış ve kardeşlik değerlerini yaşatmak için adamış, her kesimden insanın gönlünde yer edinmiş kıymetli bir din adamı olduğunu söyledi.
Dayanışma ve kardeşlik temelinde yükselen bir toplum için Haleva'nın çok değerli rol model olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti: "Hahambaşı Haleva, sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlar arasında köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkı sağlamıştır. Bu yaklaşımı, ülkemizin köklü birlik ve beraberlik anlayışıyla da örtüşmektedir. Kültürel çeşitliliğiyle bir arada yaşama kültürünü korumanın insanlığın en büyük sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz. Hahambaşı Haleva, bu sorumluluğun en güzel örneklerinden birini bize miras bırakmıştır. Onun fikirleri sadece Musevi cemaatimizin değil, hepimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır."
Oğlu Nefi Haleva ise babasının kaybından derin üzüntü duyduklarını aktararak, "Babamızın adı yalnızca toplumumuzda değil, uluslararası alanda saygıyla anılan bir isim olmuştur. Hayatı boyunca kazandığı bu iyi isim, onun insanlara olan sevgisinin ve tevazusunun bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.
Haleva, törenin ardından defnedilmek üzere Ulus Sefarad Musevi Mezarlığı'na götürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri
- Zihin oyunları severler için meydan okuma! Farklı sayıyı kaç saniyede bulabilirsin?
- Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri neler? Metil Alkol nedir ve neden tehlikeli?
- Vücudunuzdaki bu 4 belirtiye dikkat! Karaciğer yağlanması olabilir
- Sabahları kuru üzüm suyu içmenin şaşırtıcı faydaları!
- İlkokul, ortaokul ve lise karneleri ne zaman verilecek? 2025 1. Dönem karneleri hangi tarihte ve saatte alınacak?
- 10 gün avantajıyla emeklilik imkanı! SGK prim-gün tablosu hesaplandı
- Elektrik tasarrufu için hayatınızı kolaylaştıracak 7 altın kural
- Karne almaya gitmek zorunlu mu, gitmezsek ne olur? Karne günü yoklama alınır mı?
- Sofranızda olması gereken kalp dostu süper 9 besin
- 3 haftada 15 kilo verdiren diyet: 2025'in en viral yöntemi zahmetsiz zayıflatıyor
- Mide üşütmesine doğal çözüm: Bağışıklığı çelik gibi güçlendiren karışım!