Isparta'da FETÖ'cü şahıs yakayı ele verdi!
Isparta'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs için düğmeye basıldı. Ekipler FETÖ'cü şahıs saklandığı adreste yakaladı.
Isparta'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan E.A., Isparta'da saklandığı adreste yakalanarak, Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.