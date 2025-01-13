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Tapu Müdürlüğü'nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 17:09 Güncelleme: 13.01.2025 17:10
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Tapu Müdürlüğü’nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı

Balıkesir Altıeylül'de skandal bir olay yaşandı. 15 yaşındaki I.A., Tapu Müdürlüğü'nde tuvalette doğurduğu bebeği klozete atarken durumu fark eden kişiler polise haber verdi. Güvenlik kameralarıyla I.A., babası A.A. ve babaannesi S.B. tespit edilerek gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Balıkesir'de 15 yaşındaki I.A., Tapu Müdürlüğü'nde tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Polis, I.A., babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. (DHA)Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. (DHA)

Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Klozetten çıkarılan bebek, Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyor. (DHA)Klozetten çıkarılan bebek, Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyor. (DHA)

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.

Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Tapu Müdürlüğü’nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı Tapu Müdürlüğü’nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı Tapu Müdürlüğü’nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı
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