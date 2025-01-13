Tapu Müdürlüğü'nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı
Balıkesir Altıeylül'de skandal bir olay yaşandı. 15 yaşındaki I.A., Tapu Müdürlüğü'nde tuvalette doğurduğu bebeği klozete atarken durumu fark eden kişiler polise haber verdi. Güvenlik kameralarıyla I.A., babası A.A. ve babaannesi S.B. tespit edilerek gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Balıkesir'de 15 yaşındaki I.A., Tapu Müdürlüğü'nde tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Polis, I.A., babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı.
Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
BEBEĞİN DURUMU İYİ
Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.
Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine zam gelecek mi? 13 Ocak güncel fiyatlar...
- Karne haftası devamsızlık yazılır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? 2025 ilkokul, ortaokul, lise...
- Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...
- YHT biletleri 2025 güncel miktarlar | YHT bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya...
- Doğum izinleri uzayacak mı, son durum ne? 2025 çalışan kadına annelik ve doğum izni 1 yıla mı çıkacak?
- 2025'te en düşük konut kredisi faiz oranları: 1 milyon lira için ödeme tutarı açıklandı
- İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?
- Depozite sistemi başladı mı, hangi şehirlerde var? Depozito sistemi nasıl uygulanacak?
- AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi
- Emekliye %4'lük ek ödeme! SSK, BAĞ-KUR'lunun taban maaşı nasıl artacak? Kuruşu kuruşuna tablo
- Tekirdağ, İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması
- Meteoroloji'den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak!