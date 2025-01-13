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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 7 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 12:15 Güncelleme: 13.01.2025 12:18
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 7 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 10.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir mermer üretim firmasında meydana geldi.

7 METRE YÜKSEKLİKTEKİ VİNÇTEN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, vinç üzerinde çalışan İshak Y., yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İshak Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İshak Y'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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