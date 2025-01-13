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Adıyaman'da Gerger Kanyonları ziyaretçilerini ağırlıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 09:38 Güncelleme: 13.01.2025 09:38
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Adıyaman’da Gerger Kanyonları ziyaretçilerini ağırlıyor

Adıyaman'ın Gerger ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırat Nehri'nin Atatürk Baraj Göleti ile birleşme noktasındaki Gerger Kanyonları ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.

Bünyesinde birçok kanyon ve güzellikleri barındıran Gerger Kanyonları tekne turlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Gerger Üçkaya Taraksu köyüne gelen Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Gezi ve Etkinlik Grubu'na üye 110 kişi, gezi teknesi ile kanyonlara açıldı. Grup üyeleri ilk kez gezdikleri kanyonlara hayran kaldı.

GERGER KANYONLARI ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Kanyonları gezenler, herkesin mutlaka gelip gezmesi gerektiğini ve buraya adeta bayıldıklarını dile getirdi.

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