Adıyaman’da Gerger Kanyonları ziyaretçilerini ağırlıyor

Bünyesinde birçok kanyon ve güzellikleri barındıran Gerger Kanyonları tekne turlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Gerger Üçkaya Taraksu köyüne gelen Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Gezi ve Etkinlik Grubu'na üye 110 kişi, gezi teknesi ile kanyonlara açıldı. Grup üyeleri ilk kez gezdikleri kanyonlara hayran kaldı.

Kanyonları gezenler, herkesin mutlaka gelip gezmesi gerektiğini ve buraya adeta bayıldıklarını dile getirdi.