12 Ocak 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de trenin çarptığı adam hayatını kaybetti

Denizli’de trenin çarptığı adam hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 17:49
ABONE OL
Denizli’de trenin çarptığı adam hayatını kaybetti

Denizli’de tren raylarından karşıya geçmeye çalışan adama tren çarptı.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesinde tren raylarından karşıya geçmek isteyen Deniz Şahin'i (43) tren çarptı.

TRENİN ÇARPTIĞI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Raylardan karşıdaki bit pazarına geçmek isteyen Deniz Şahin yaklaşan treni fark edemeyip raylara çıktı. Trenin çağrılarını duymayan şahin trenin çarpması sonucu savrularak hayatını kaybetti. Olayı fark eden bit pazarındaki esnafların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Deniz Şahin'in cenazesi morga kaldırıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör