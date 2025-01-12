Çekya’da restoranda yangın: 6 ölü

Çekya'da bir restoranda yangın çıktı. Most şehrindeki restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesiyle başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çekya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, restoran ve çevresindeki binalardan 30 kişi tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Vit Rakusan Çekya Radyosuna yaptığı açıklamada, olayın sebebinin muhtemelen restoranın ön bahçesindeki propan-bütan ısıtıcının devrilmesi olduğunu söyledi. Çekya Radyosu, yangın sırasında restoranda yaklaşık 20 kişinin bulunduğunu aktardı.