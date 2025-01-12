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Çekya'da restoranda yangın: 6 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 12:51 Güncelleme: 12.01.2025 12:51
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Çekya’da restoranda yangın: 6 ölü

Çekya'nın Most şehrinde bir restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Çekya'da bir restoranda yangın çıktı. Most şehrindeki restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesiyle başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çekya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, restoran ve çevresindeki binalardan 30 kişi tahliye edildi.

ÇEKYA'DA RESTORANDA YANGIN

İçişleri Bakanı Vit Rakusan Çekya Radyosuna yaptığı açıklamada, olayın sebebinin muhtemelen restoranın ön bahçesindeki propan-bütan ısıtıcının devrilmesi olduğunu söyledi. Çekya Radyosu, yangın sırasında restoranda yaklaşık 20 kişinin bulunduğunu aktardı.

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