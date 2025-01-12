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Apartmanın 2. katından düşen kadın ağır yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 23:48
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Apartmanın 2. katından düşen kadın ağır yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde apartmanın 2. katından düşen kadın ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi'nde Songül A. (20), iddiaya göre dengesini kaybederek binanın 2. katından aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Songül A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Apartmanın 2. katından düşen kadın ağır yaralandı Apartmanın 2. katından düşen kadın ağır yaralandı Apartmanın 2. katından düşen kadın ağır yaralandı
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