Trafik kazası kameraya yansıdı

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, Ü.Ç.'nin kullandığı 41 AYA 204 plakalı motosikletle, L.Ö.'nün kullandığı 34 GJG 265 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı yere düştü.İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, arkadaşı tedaviyi kabul etmedi.Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.