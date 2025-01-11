Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Salih V.(21) yönetimindeki 16 BKD 314 motosiklet ile Küçükzindancık Sokak'tan çıkan, Muhammet H. (34) yönetimindeki 16 NS 722 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Salih V., yaralandı. Salih V.., kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.