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Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 14:44
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Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Salih V.(21) yönetimindeki 16 BKD 314 motosiklet ile Küçükzindancık Sokak'tan çıkan, Muhammet H. (34) yönetimindeki 16 NS 722 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Salih V., yaralandı. Salih V.., kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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