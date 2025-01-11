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Beylikdüzü'nde E-5'te kaza: Makaslayan TIR yolu kapattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 11:44
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Beylikdüzü’nde E-5’te kaza: Makaslayan TIR yolu kapattı

İstanbul Beylikdüzü E-5'te sürücüsünün hakimiyetinden çıkan tır kazaya neden oldu. Kaza sonrası makaslayan tır yüzünden E-5'te 2 şerit kapanırken yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü Haramidere istikametinde meydana geldi. 34 SB 6039 dorse plakalı tır seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tır önce bariyere ardından 34 AET 665 plakalı binek araca çarptı. Çarpmanın ardından makaslayan tır, 2 şeridin kapanmasına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tır yüzünden oluşan trafik polis ekiplerinin müdahalesiyle yeniden açıldı.

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