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Abisini evde ölü buldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 12:13
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Abisini evde ölü buldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahıs, kardeşi tarafından yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ayan'dan (36) bir süredir haber alamayan kardeşi U.A., abisinin yaşadığı eve gitti. Kapıdan içeri giren U.A., abisini merdiven boşluğunda asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hasan Ayan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şahsın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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