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Van Tuşba'da ev yangını! Ekipler müdahale etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 11:40
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Van Tuşba’da ev yangını! Ekipler müdahale etti

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilen bir çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hikmet Kral'a ait evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Tuşba itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde ise büyük hasar meydana geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 16 yaşındaki çocuğa bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.
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Van Tuşba’da ev yangını! Ekipler müdahale etti Van Tuşba’da ev yangını! Ekipler müdahale etti Van Tuşba’da ev yangını! Ekipler müdahale etti
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