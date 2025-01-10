TİKA Afganistan’daki yetim kız çocuklarına umut oldu

TİKA, Afganistan'da bulunan Badğis Kız Yetimhanesine, ranza, yatak, battaniye, nevresim, dolap, masa ve mutfak eşyalarının da aralarında bulunduğu 32 kalem malzeme teslim edildi.



Ayrıca, kimsesiz kız çocuklarının meslek edinmelerine katkı sağlamak amacıyla dikiş-nakış eğitimi için iplik, kumaş, makas, dikiş ve zigzag makineleri temin edilerek bir terzi atölyesi kuruldu. Bu atölye ile çocukların terzilik mesleğini öğrenerek ekonomik gelir elde etmeleri hedefleniyor.



Badğis Vilayeti Çalışma ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve yetimhane yetkilileri, TİKA'nın yetimlerin yanında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Sağlanan imkanlar sayesinde, daha önce akrabalarının yanında kalan çocukların artık yetimhanede kalmayı tercih ettiği ifade edildi.

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