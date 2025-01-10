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Bursa'da feci kaza! Kamyonet işte böyle devrildi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 14:24
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Bursa’da feci kaza! Kamyonet işte böyle devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan kamyonet devrildi. Sürücülerin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ahsen Sokak'ta seyir halinde olan Özge Y. (33) yönetimindeki 16 APZ 998 plakalı otomobil, Divan Sokak'tan çıkan Gökhan Ö.'nün (36) kullandığı 16 AFM 951 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet devrilirken, yaralanan sürücüler, çağırılan ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da feci kaza! Kamyonet işte böyle devrildi Bursa’da feci kaza! Kamyonet işte böyle devrildi Bursa’da feci kaza! Kamyonet işte böyle devrildi
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