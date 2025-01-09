09 Ocak 2025, Perşembe
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Sultangazi'de infaz! Sokak sokak kovalayıp başından vurdular

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 12:05 Güncelleme: 09.01.2025 13:11
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Sultangazi’de infaz! Sokak sokak kovalayıp başından vurdular

Sultangazi'de İmam Bozkur, şüpheli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, Bozkur'u sokak sokak kovalayıp kafasına ateş ederek öldürdü.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 30 yaşındaki İmam Bozkur sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada şüpheli kişi ya da kişilerden kaçmaya başladı.

SOKAK SOKAK KOVALADIKLARI ADAMI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Şüpheliler Bozkurt'u sokak sokak kovaladı. Kovalamanın ardından şüpheliler Bozkur'u cadde üstünde yakalayarak silahla kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi’de infaz! Sokak sokak kovalayıp başından vurdular

'KAHVALTI ALMAYA GİDİYOR'

Mehmet Tuncer, "Çocuk kahvaltı almaya gidiyor. Çocuğa ateş ediyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Buraya düşüyor. Sanırım yerde de ateş ediyorlar. 3-4 el silah sesi duyduk. Burada hemen öldü" dedi.

Sultangazi’de infaz! Sokak sokak kovalayıp başından vurdular

'YAKALADI KAFASINA ATEŞ ETTİ'

Mahmut Çetinkaya, "Silah sesi duydum. Bir kadın içeriye atladı. Ben kadına ateş ediyorlar sandım. Yukarı doğru biri koşuyordu arkasından koşan yakaladı, kafasına ateş etti. Sonra arabaya binip kaçtı gitti. Muhtemelen üç kişilerdi. Arabada 2 kişi gördüm, ateş eden tekti. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.

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Sultangazi’de infaz! Sokak sokak kovalayıp başından vurdular Sultangazi’de infaz! Sokak sokak kovalayıp başından vurdular Sultangazi’de infaz! Sokak sokak kovalayıp başından vurdular

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