09 Ocak 2025, Perşembe
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Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 09:34
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Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta 3 aracın karışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil ve bir hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle yoldan çekildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3 ARAÇLI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kısa süreli trafiğe kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

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