09 Ocak 2025, Perşembe
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Elazığ’da 2 milyon 564 bin makaron ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 15:30
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Elazığ’da 2 milyon 564 bin makaron ele geçirildi

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 milyon 564 bin makaron ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde 2 şüphelinin iş yeri ve deposuna yapılan aramada; 2 milyon 564 bin dal bandrolsüz, mükerrer ve sahte bandrollü olmak üzere çeşitli markalarda boş makaron ele geçirildi. Böylelikle yaklaşık 2 milyon 500 bin Türk lirası vergi kaybının önlendiği bildirildi.

2 MİLYON 564 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

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