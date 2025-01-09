09 Ocak 2025, Perşembe
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Bartın'da öfkelenen kurye kendisine çarpan araca kask fırlattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 14:08
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Bartın’da öfkelenen kurye kendisine çarpan araca kask fırlattı

Bartın'da öfkelenen kurye kendisine çarpan araca kaskını fırlattı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'da bir motosikletli kuryeye, arkasından otomobil çarptı. Yol boyunca kendisini tahrik eden sürücüye sinirlenen kurye, önce kendisini çarpan aracın camına doğru kaskını fırlattı. Hızını alamayan kurye, bu kez ise sürücüye saldırarak darp etmek istedi.

ÖFKELENEN KURYE KENDİSİNE ÇARPAN ARACA KASK FIRLATTI

Çevredeki bir vatandaş kuryeyi tutarak, kavgayı ayırdı.

O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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