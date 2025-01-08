Hopalı kadınların şarkılı türkülü sepet ve kilim kursu

Kadınların ev ve iş hayatından kalan zamanlarını değerlendirmesi amacıyla başlatılan kursta, el sanatlarıyla ilgili eğitimler veriliyor. Kursiyerler, eğitmenler eşliğinde kilim dokumayı ve sepet örmeyi öğreniyor. Ürettikleri ürünler ise Hopa Belediyesi'nin kurduğu sergi alanlarında ve internet üzerinden satışa sunuluyor.

Düzenledikleri kursla ilgili konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, kursun kadınların üretime katılmasını sağladığını ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarına imkan tanıdığını söyledi. Başkan Cihan, "Kadınlarımız burada hem üretim yapıyor hem de sosyal hayata katılıyor. Ürettikleri ürünler hem Hopa merkezdeki pazarlarda hem de internet üzerinden satışa sunuluyor. Bu sayede kadınlarımızın emekleri sadece Hopa'ya değil, tüm dünyaya ulaşıyor" dedi.

Kursun usta öğreticilerinden Naime Akyüz, kadınların kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirterek "Burada hem öğreniyor hem de stres atıyorlar. Şarkılar ve türküler eşliğinde üretim yapıyoruz. Özellikle bambu sepetler büyük ilgi görüyor. Kilim yapımı ise 2-3 ay sürüyor" derken, kursiyerlerden ev hanımı Şaize

Alper ise "Kilim yapmak zor ama çok keyifli. Hocamız bize sabırla her detayı öğretiyor. Burada hem sosyalleşiyoruz hem de vakti verimli kullanıyoruz. Evde zaman öldürmek yerine buraya gelerek güzel bir şeyler öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

Hopalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurs, hem el sanatlarının yaşatılmasına hem de kadınların sosyal hayatta daha aktif bir şekilde yer almasına katkı sağlıyor.