08 Ocak 2025, Çarşamba
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Ağrı'da dondurucu soğuklar devam ediyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 13:59 Güncelleme: 08.01.2025 14:09
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Ağrı’da dondurucu soğuklar devam ediyor

Ağrı'da dondurucu hava nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

AĞRI'DA DONDURUCU SOĞUKLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Vatandaşlar, soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.

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