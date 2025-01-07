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Trafikte ilginç anlar: Taburenin üzerine oturarak elektrikli scooter kullandılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 10:49 Güncelleme: 07.01.2025 10:50
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Trafikte ilginç anlar: Taburenin üzerine oturarak elektrikli scooter kullandılar

İstanbul'da giderek yaygınlaşan elektrikli scooter kullanımı çoğu zaman trafiği tehlikeye atarak ilginç görüntüler oluşturuyor. Gürpınar'da elektrikli scooter kullanan 2 kişinin taburenin üzerine oturup seyretmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Her geçen gün kullanıcı sayısı artan elektrikli scooterlar trafikte araç sürücülerine zor zamanlar yaşatabiliyor. Kimi zaman E-5 karayolunda hız yaparken görülen scootorlar bu kez Gürpınar'da 2 kişinin tabure üzerinde oturarak kullanmasıyla görüldü.

TRAFİKTE İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Sürücüler ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tabureyi scooter üzerine koyup oturarak seyreden vatandaşlar trafiği de tehlikeye attı. Araçların hızında seyrederek diğer sürücüleri zor duruma sokan kişiler Gürpınar sahiline kadar seyrettikleri anlar kameraya yansıdı.

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