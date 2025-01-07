Mersin’de zehirlenme faciası: 2 çocuk öldü 5 kişinin durumu ağır

Olay sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi (İHA)

SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Olayın tam olarak neden olduğu belli olmazken kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı Polis Olay Yeri İnceleme, Adana ve Mersin'den gelen AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı.

Yeşilevler Mahalle Muhtarı Mehmet Metin de ekiplerin olayla ilgili evde çalışma yaptığını, henüz neden yaşandığının belli olmadığını söyledi.

Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 4 kişinin Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edileceği ifade edildi.