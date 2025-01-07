Elazığ’da havaların soğumasıyla vatandaşlar bitki çaylarına yöneldi

Elazığ'da kar yağışlarının aralıklarla etkili olması ve hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte hastalanmamak veya iyileşmek için doğal çözüm arayan vatandaşlar, soluğu tarihi Kapalı Çarşıda bulunan aktarlarda aldı. En çok rağbet gören ürünler arasında kış çayları ve ıhlamur yer alırken, kuşburnu ve özel karışımlı ürünler de tercih edildi. Aktar Ahmet Gül, vatandaşların kimyasal ilaçlar yerine doğal ilaç yöntemlerine yönelmesi gerektiğini söyledi.

Gül, "Vatandaşlar özellikle adaçayı, ıhlamur, kabuk tarçın, paket çaylar, nane limon çayları, atom çayları ve zencefil ile tarçın alıyor. Zencefille tarçını bala katıp kullanıyorlar. Kış aylarında harika bir ürün, boğazları yumuşatır. Öksürüğe çok iyi gelir. Vatandaşların yüzde 80'i ıhlamuru tercih ediyor. Çünkü ıhlamuru çocuklarda, yetişkinlerde, yaşlılarda herkes içebilir. O yüzden ıhlamura daha çok talep var. Ihlamurun kilosu 800 TL ancak 200-300 gram almaları yeterli olur. Onun dışında kabuk tarçın var, kilosu 500 TL. Karışık bitki çayların fiyatı ise 70 TL. Çok pahalı ürünler değil. Şuan bir antibiyotik ilaç alsak fiyatı 200-300 TL arasındadır. Bu ürünler daha iyi, doğal ve organiktir. Vatandaşların hem kesesine hem de vücuduna daha yararlı. O yüzden bu ürünlere tercih daha fazla" dedi.