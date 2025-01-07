Çanakkale'de bazı feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarınki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 seferi, Gökçeada'dan ise 07.00 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak. Diğer seferler planlandığı gibi devam edecek.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Kabatepe'den 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki, Gökçeada'dan 09.00, 13.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.
Açıklamada Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.