ATM’den para çekerken canından oldu! Yer: Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi, cadde ortasında tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Saldırgan ise cinayetin ardından olay yerinden kaçtı. Olay, 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksut B. (55) henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından kaldırımda silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Maksut B. kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.