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ATM'den para çekerken canından oldu! Yer: Kocaeli

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 13:50 Güncelleme: 06.01.2025 14:15
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ATM’den para çekerken canından oldu! Yer: Kocaeli

Kocaeli'de bir vatandaş ATM'den para çektiği sırada cadde ortasında silahla vuruldu. Silahlı saldırıya uğrayan vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi, cadde ortasında tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

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Saldırgan ise cinayetin ardından olay yerinden kaçtı. Olay, 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksut B. (55) henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından kaldırımda silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Maksut B. kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Kurşunların hedefi olan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti (AA)Kurşunların hedefi olan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti (AA)

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Maksut B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayeti işleyen şahsın Maksut B.'nin husumetlisi olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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ATM’den para çekerken canından oldu! Yer: Kocaeli ATM’den para çekerken canından oldu! Yer: Kocaeli ATM’den para çekerken canından oldu! Yer: Kocaeli
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