Tunceli’de vatandaşın dağ keçileriyle diyaloğu gülümsetti

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçesinde anayola kadar indi.

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, keçileri görünce durdu. Bir yandan cep telefonu kamerası ile kayda giren şahıs, diğer yandan da keçiler ile konuşmaya başladı. Vatandaşın keçilerle olan diyaloğu tebessüm ettirdi.