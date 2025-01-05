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Tunceli'de vatandaşın dağ keçileriyle diyaloğu gülümsetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 14:18 Güncelleme: 05.01.2025 14:19
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Tunceli’de vatandaşın dağ keçileriyle diyaloğu gülümsetti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir vatandaşın, anayola inen yaban keçileri ile diyaloğu tebessüm ettirdi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçesinde anayola kadar indi.

VATANDAŞIN DAĞ KEÇİLERİYLE DİYALOĞU GÜLÜMSETTİ

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, keçileri görünce durdu. Bir yandan cep telefonu kamerası ile kayda giren şahıs, diğer yandan da keçiler ile konuşmaya başladı. Vatandaşın keçilerle olan diyaloğu tebessüm ettirdi.

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