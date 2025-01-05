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Siirt'te iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 15:50 Güncelleme: 05.01.2025 15:50
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Siirt’te iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Siirt'te bir iş yerine giren hırsızlar, 2 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siirt'te bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar, gece saatlerinde bir iş yerine girerek 2 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlar, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra hızlıca etrafı kontrol etti ve cep telefonlarını çalarak olay yerinden kaçtı.

İŞ YERİNE GİREN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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