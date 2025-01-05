İstanbul Pendik’te servis minibüsü alev alev yandı

Pendik E-5 Karayolu Tavşantepe mevkiinde seyir halinde olan 34 FOG 641 plakalı Mercedes marka bir servis minibüsünden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, aracı yolun kenarına çekerek aşağı indi. Alevler kısa sürede aracın ön kısmını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, yanan servis minibüsünde maddi hasar meydana geldi.