05 Ocak 2025, Pazar
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Eskişehir’de fırtına pazarcı esnafına zor anlar yaşattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 12:08 Güncelleme: 05.01.2025 12:08
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Eskişehir’de fırtına pazarcı esnafına zor anlar yaşattı

Eskişehir’de etkisini gösteren fırtına, pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

Kent genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına, sokakta çalışan esnafa zor anlar yaşattı. Semt pazarında ürün satışı yapan pazarcı esnafı, fırtınadan en çok etkilenen kesimde yer aldı. Yağıştan etkilenmemek için kullandıkları şemsiyelerin ve tezgahlarının devrilmesi sonucunda büyük mağduriyet yaşayan esnaf, içinde bulundukları zor anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

FIRTINA PAZARCI ESNAFINA ZOR ANLAR YAŞATTI

Fırtınadan etkilenen esnaf, kapalı pazar alanı olmayışına tepki gösterdi.

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