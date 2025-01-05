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Bitlis’te yoğun sis etkili oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 15:11 Güncelleme: 05.01.2025 15:11
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Bitlis’te yoğun sis etkili oldu

Bitlis'te etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bitlis'te 2 gündür etkili olan yoğun sis, zaman zaman etkisini kaybetse de genelde görüş mesafesinin düşmesine neden oluyor. Özellikle Bitlis-Tatvan kara yolunda seyir halinde olan sürücüler Rahva bölgesinde zor anlar yaşıyor.

BİTLİS'TE SİS ETKİLİ OLDU

Yetkililer, sis nedeniyle araç sürücülerinin düşük hızda seyahat etmesini ve sis farlarını kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, etkili olan sis nedeniyle Bitlis TOKİ konutları bölgesinde kırağı tutan ağaçlar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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