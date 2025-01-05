Batman’da kaçakçılık için kamyonun kasasında yapılan gizli bölme pes dedirtti

Batman valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar neticesinde durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan gizli bölmede 9 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara yakalandığı belirtildi.

Operasyonda yakalan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.