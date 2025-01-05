05 Ocak 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Batman’da kaçakçılık için kamyonun kasasında yapılan gizli bölme pes dedirtti

Batman’da kaçakçılık için kamyonun kasasında yapılan gizli bölme pes dedirtti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 14:00 Güncelleme: 05.01.2025 14:01
ABONE OL
Batman’da kaçakçılık için kamyonun kasasında yapılan gizli bölme pes dedirtti

Batman’da durumundan şüphelenilerek durduran kamyonete arama yapan polis ekipleri, kasadaki gizli bölmede 9 bin 700 paket kaçak sigarayı ele geçirdi. Bu kadarda olmaz dedirten cinsten yapılan gizli bölme polisleri de şaşırttı.

Batman valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar neticesinde durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan gizli bölmede 9 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara yakalandığı belirtildi.

KAÇAKÇILIK İÇİN KAMYONUN KASASINDA YAPILAN GİZLİ BÖLME PES DEDİRTTİ

Operasyonda yakalan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör