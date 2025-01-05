Ayılar kış uykusuna yatmadı

Kayseri'de 150 türden bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde yaşamını sürdüren ayılara bakıcıları titizlikle bakıyor. Birbirinden farklı menülerle karınlarını doyurarak enerji depolayan ve yağ depolarını dolduran ayılar kış uykusunu da unuttu. Doğada yiyecek bulamayan ayılar havaların soğumasıyla kış uykusuna yatarken, Kayseri'deki ayılar ise kışın keyfini sürüyor.

Kış uykusuna yatmamalarına rağmen ayıların sağlıklarında herhangi bir problem olmadığını aktaran Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Kaan Erkekoğlu, "Barınakta bir erkek bir dişi ayımız bulunmakta. Erkek ayımız yaklaşık 170 kilo ağırlığında, dişi ayımız ise 130 kilo ağırlığındadır. Normalde kış aylarına gelindiğinde ayılar, yiyecek bulmakta zorlandıkları ve dış ortamdan kendilerini korumak için kış uykusuna yatarlar. Ancak bizim ayılarımız gerek besin kaygısı olmadığı için gerekse barınaklarında kış şartlarından korundukları için kış uykusuna yatmadılar. Diğer hayvanlarımızda olduğu gibi ayılarımızın da günlük sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Ayılarımızın herhangi bir sağlık problemi yoktur" dedi.