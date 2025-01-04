04 Ocak 2025, Cumartesi
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Vatandaşlar güneşli havanın tadı çıkarıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.01.2025 15:54
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Vatandaşlar güneşli havanın tadı çıkarıyor

Adıyaman'da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçeleri doldurdu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklığının 8 derece olduğu Adıyaman'da, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartıyor. Vatandaşlar park ve çay bahçesinde oturarak sohbet eşliğinde güneşli havayı değerlendirirken çocuklar ise oyun alanlarında bulunan oyun aletleriyle eğlendi. Oyun aletlerine binerek eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken ilk defa Ocak ayında Adıyaman'ın bu kadar sıcak olduğu belirtildi.
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