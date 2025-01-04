Nevşehir’de, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, gece saatlerinde 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 07 BDB 183 plakalı otomobil ile Y.Ü.'nün kullandığı 50 ADJ 602 plakalı hafif ticari araç, Niğde Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.