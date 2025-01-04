JASAT ekipleri 1 yılda bin 111 aranan şahsı yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, JASAT Timleri tarafından ilçelerde meydana gelen 237'si hırsızlık, 43'ü dolandırıcılık, 8'i öldürme, 12'si yağma, 49'u yaralama, bin 111 diğer suçlar olmak üzere toplam bin 460 olaya destek verilerek aydınlatılması sağlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında ise 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 604, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 290, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 163, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 54 şahıs olmak üzere toplamda bin 111 aranan şahıs da yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.