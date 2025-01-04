14 bin araç kontrolden geçirildi

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Miras listesinde yer alan Kapadokya Bölgesi yeni yıla da yüzde 100 doluluk oranı ile girdi. Nevşehir Valiliği Kapadokya Bölgesi'nde her hangi bir aksaklığa meydan vermemek için günler öncesinden tedbirleri artırdı. Alınan tedbirler çerçevesinde 14 bin 568 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetlemede 57 sürücü belgesine el konurken, 70 araçta trafikten men edildi. Yapılan denetlemelerde ayraca 2 bin 736 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 46 araç sürücüsüne de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Kapadokya bölgesinde 15 yaralanmalı, 1 de ölümlü trafik kazası meydana geldi.