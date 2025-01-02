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TEM Büyükçekmece’de trafik kazası: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 10:46
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TEM Büyükçekmece’de trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolunda buzlanma nedeniyle kayan araba kaza yaptı. Hafif olarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Hadımköy gişeler istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 FIM 703 plakalı BMW markalı araba yoldaki buzlanma ve ıslaklık yüzünden sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı.

Araba bariyerlere saplanarak ağır hasar aldı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler ekiplere haber verdi.

Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken ekipler kaza yapan aracı kaldırdı.

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TEM Büyükçekmece’de trafik kazası: 1 yaralı TEM Büyükçekmece’de trafik kazası: 1 yaralı TEM Büyükçekmece’de trafik kazası: 1 yaralı

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