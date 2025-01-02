Rojin Kabaiş’in babası adalet arayışında: İntihar süsü verdiler

Acılı babanın kızıyla ilgili söylediği sözler yürekleri sızlattı (DHA)

'HAYALLERİ VARDI'

Kabaiş, kızının intihar edecek biri olmadığını belirterek, "Rojin okulunu seviyordu. Ben onunla beraber Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne gittim. O da okumak, yaşamak istiyordu ve hayalleri vardı. Öğretmen olacaktı, maalesef hayalleri yarıda kaldı. Benim için çok büyük bir acı ve unutulmaz bir şey. Rojin intihar etmedi. Kesinlikle öyle söylemesinler. Rojin'i katlettiler, darbettiler. Rojin, 18 gün boyunca suda bulunmadı. Biz umutlandık ve dedik belki sağ göreceğiz. Hep hayal ettim, belki bulunur diye ama ne yazık ki intihar süsü verdiler. Göl kenarına bıraktılar. İntihar denilecek hiçbir delil de ortada yoktur. Suya girdiğine dair hiçbir görüntü yok, bıraktığı mektup ve video yok. Üniversite ve yurt, kızıma sahip çıkmadı. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Rojin de hakkını helal etmeyecek. Rojin, intihar edecek bir kız değildi" diye konuştu.