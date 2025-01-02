02 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 9 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 10:12
ABONE OL
Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkez Sur ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi Günhan mezrasında M.İ idaresindeki 38 ZT 745 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı (İHA)Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı (İHA)

Kazada yaralanan sürücü ve 8 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 9 kişi yaralandı Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 9 kişi yaralandı Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 9 kişi yaralandı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör