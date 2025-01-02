Ağızsızlık pitbullun kediyi parçalaması sonrası sahibni gözaltında
Avcılar'da ağızlıksız dolaşan bir pitbullun bir kediyi parçaladığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, köpeğin sahibi G.A.'yı gözaltına aldı. Köpeğin karnesi ibraz edilemezken, hayvan Avcılar Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Avcılar'da kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltına alındı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçalayarak öldürdüğü anlara ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, köpeğin sahibi G.A'yı yaşadığı Merkez Mahallesi'nde gözaltına aldı. Karnesi görevlilere ibraz edilmeyen köpek ise Avcılar Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.
Polis merkezine götürülen köpeğin sahibi kadın hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.