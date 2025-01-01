Yılın ilk sabah namazında binlerce vatandaş Ulucami’ye akın etti

2025 yılının ilk gününün sabah namazında dünyanın en önemli 5. mabedi olarak gösterilen tarihi Ulucami'de ve Muradiye Camii'nde binlerce kişi ellerini tüm şehitler için açtı. Ayrıca İsrail zulmü altındaki Filistin'deki müslümanlar ve oradaki vahşetin son bulması için de dualar edildi. Vatandaşlar Ulucami'yi hıncahınç doldururken, bazı vatandaşlar da namazlarını dışarıda eda ettiler. Namaz sonrası Yörük Türkmen Dernekleri Birliği Ulucami'de vatandaşlara çorba ikramı yaptı.





MURADİYE CAMİİ DE DOLDU

2025 yılının ilk sabah namazında Ulucami'de olduğu gibi Muradiye Camii'nde de binlerce vatandaş namaz kıldı. Namaz çıkışı ise Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından cemaate çorba ikramı yapıldı. Namaz sonrası çorbalarını içen binlerce vatandaş, Muradiye Külliyesi'ni ziyaret ederek dualar etti.