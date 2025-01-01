Çerkezköy Adliyesi’nde görevli müdür tutuklandı

10 yıllık devlet memuru olan ve 7 ay önce atandığı Çerkezköy Adliyesi'nde müdür olarak görev yapan Ü.T. hakkında yapılan şikayet üzerine harekete geçen Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Hukuk Mahkemeleri'nde müdür olarak görev yapan ve vatandaşlardan dosya dışı para aldığı iddia edilen Ü.T., önceki gün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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