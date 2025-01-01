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Çerkezköy Adliyesi'nde görevli müdür tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 15:13
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Çerkezköy Adliyesi’nde görevli müdür tutuklandı

Çerkezköy Adliyesi'nde Hukuk Mahkemeleri'nde müdür olarak görev yapan bir müdür, şikayet üzerine harekete geçen Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, zimmet ve irtikap suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

10 yıllık devlet memuru olan ve 7 ay önce atandığı Çerkezköy Adliyesi'nde müdür olarak görev yapan Ü.T. hakkında yapılan şikayet üzerine harekete geçen Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Hukuk Mahkemeleri'nde müdür olarak görev yapan ve vatandaşlardan dosya dışı para aldığı iddia edilen Ü.T., önceki gün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Çerkezköy Adliyesi’nde görevli müdür tutuklandı Çerkezköy Adliyesi’nde görevli müdür tutuklandı Çerkezköy Adliyesi’nde görevli müdür tutuklandı

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